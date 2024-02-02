02 февраля 2024, 15:44
Путин заявил о значимом вкладе медиков в поддержку бойцов СВО
Путин: российские медики сделали все для поддержки бойцов СВО
Проведение специальной военной операции невозможно без поддержки всех россиян, которые по мере сил помогают фронту. На первом месте находятся медики, которые оказывают помощь и поддержку бойцам. Об этом в ходе встречи в Туле с активом участников форума «Все для Победы!» заявил президент России Владимир Путин.
Он подчеркнул, что вовремя оказать помощь раненым военным, применить новейшие средства и технологии — это важнейшая составляющая успеха, которая ведет к победе.
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«Врачи на передовой, врачи в военных госпиталях, врачи в гражданских медицинских учреждениях делают все, чтобы поддержать наших ребят», — заявил Путин.
В ходе своего выступления российский лидер заявил о работе над повышением зарплат и новых мерах социальной поддержки сотрудникам предприятий оборонно-промышленного комплекса.
Путин подчеркнул, что только за последний год в этом секторе создали 520 тысяч новых рабочих мест. Но сам труд остается очень тяжелым и некоторые проводят на заводах две, а то и три смены.
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