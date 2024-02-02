Общество 02 февраля 2024, 15:44 Путин заявил о значимом вкладе медиков в поддержку бойцов СВО Путин: российские медики сделали все для поддержки бойцов СВО РИА «Новости»

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Проведение специальной военной операции невозможно без поддержки всех россиян, которые по мере сил помогают фронту. На первом месте находятся медики, которые оказывают помощь и поддержку бойцам. Об этом в ходе встречи в Туле с активом участников форума «Все для Победы!» заявил президент России Владимир Путин.

Он подчеркнул, что вовремя оказать помощь раненым военным, применить новейшие средства и технологии — это важнейшая составляющая успеха, которая ведет к победе.

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«Врачи на передовой, врачи в военных госпиталях, врачи в гражданских медицинских учреждениях делают все, чтобы поддержать наших ребят», — заявил Путин.

В ходе своего выступления российский лидер заявил о работе над повышением зарплат и новых мерах социальной поддержки сотрудникам предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Путин подчеркнул, что только за последний год в этом секторе создали 520 тысяч новых рабочих мест. Но сам труд остается очень тяжелым и некоторые проводят на заводах две, а то и три смены.