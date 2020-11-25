Власти Приморья назвали сумму ущерба от циклона

Мощный циклон оставил жителей Приморского края без электричества, воды и тепла. Нанесенный ущерб оценивается в сумму более 250 миллионов рублей, но цифры еще не окончательные. Об этом сообщила председатель правительства региона Вера Щербина.

«Можно уже сейчас сказать, что он очень значителен — как моральный, так и материальный. Конечно, больше всего пострадали люди — жители некоторых районов до сих пор без тепла и света. По разным подсчетам на сегодняшний день ущерб составляет более 250 миллионов рублей», — рассказала Щербина.

Она добавила, что на восстановление всех повреждений уйдет намного больше денег. Сейчас называется только предварительная сумма, так как работы в Приморье еще не завершены. За восстановлением следит оперативный штаб, который возглавляет губернатор Олег Кожемяко.

«Финансовыми ресурсами мероприятия по ликвидации ЧС обеспечены, постараемся в ближайшее время снять всю остроту проблем, которые накопились за эту неделю», — пообещала председатель правительства.

В ночь на 19 ноября в Приморье пошел дождь, который очень быстро превратился в лед. В итоге в регионе без электричества остались более 180 тысяч местных жителей. Кроме того, перестали работать станции, подающие в дома воду и отопление. В Приморье ввели режим ЧС и приступили к восстановлению. Подачу тепла 24 ноября полностью возобновили во Владивостоке.