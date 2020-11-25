facebook_pixel
    25 ноября 2020, 08:36

    Власти Приморья назвали сумму ущерба от циклона

    Дарья Бунякова

    Мощный циклон оставил жителей Приморского края без электричества, воды и тепла. Нанесенный ущерб оценивается в сумму более 250 миллионов рублей, но цифры еще не окончательные. Об этом сообщила председатель правительства региона Вера Щербина.
    Власти Приморья назвали сумму ущерба от циклона

    «Можно уже сейчас сказать, что он очень значителен — как моральный, так и материальный. Конечно, больше всего пострадали люди — жители некоторых районов до сих пор без тепла и света. По разным подсчетам на сегодняшний день ущерб составляет более 250 миллионов рублей», — рассказала Щербина.

    Она добавила, что на восстановление всех повреждений уйдет намного больше денег. Сейчас называется только предварительная сумма, так как работы в Приморье еще не завершены. За восстановлением следит оперативный штаб, который возглавляет губернатор Олег Кожемяко.

    «Финансовыми ресурсами мероприятия по ликвидации ЧС обеспечены, постараемся в ближайшее время снять всю остроту проблем, которые накопились за эту неделю», — пообещала председатель правительства.

    В ночь на 19 ноября в Приморье пошел дождь, который очень быстро превратился в лед. В итоге в регионе без электричества остались более 180 тысяч местных жителей. Кроме того, перестали работать станции, подающие в дома воду и отопление. В Приморье ввели режим ЧС и приступили к восстановлению. Подачу тепла 24 ноября полностью возобновили во Владивостоке.