Подачу тепла полностью восстановили во Владивостоке

Во всем Владивостоке восстановили подачу тепла. Жители остались без отопления из-за снежного циклона в Приморье.

Аварийные службы восстановили подачу тепла во все дома в районе Чуркин Владивостока. До этого отопление и горячая вода вернулись в квартиры жителей Первомайского района столицы Приморья.

«На вечер вторника все дома района Чуркин подключены к теплу, в некоторых есть и горячая вода. Возможно, еще в отдельных домах недостаточная температура в батареях, но эту ситуацию мы выравниваем», — приводит сайт правительства края слова руководителя МУПВ ВПЭС Михаила Никуленко.

Он добавил, что из 56 центральных тепловых пунктов города подключили 22. От генераторов пока работают 18, а 13 подают тепло по аварийной схеме.

Губернатор Приморья Олег Кожемяко поручил управляющим компаниям максимально быстро сделать перерасчет. Специалисты продолжают восстанавливать электроснабжение города.

«Я вижу, что краевыми властями делается все возможное по ликвидации последствий стихии, подготовлено поручение председателя правительства России о направлении запрошенных регионом материальных и финансовых ресурсов», — заявил министр по развитию Дальнего Востока Алексей Чекунков.

В ночь на 19 ноября в Приморье пошел ледяной дождь и в регионе оборвались линии электропередачи. Без электричества остались более 180 тысяч местных жителей. Перестали работать станции, которые подают воду и отопление в дома. В крае ввели режим ЧС.