Важное 02 марта 2024, 09:25 Жителей предупредили о повторной атаке БПЛА в районе Пискаревского проспекта Mash: экстренные службы предупредили о повторной атаке БПЛА в Петербурге

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Жильцов дома №161 на Пискаревском проспекте, где утром 2 марта произошел взрыв, попросили отойти от здания. Экстренные службы предупредили о возможной повторной атаке. Об этом сообщил Telegram-канал Mash на Мойке со ссылкой на очевидцев.

По данным канала, информацию об этом передали по громкоговорителю. В зоне ЧП начали глушить связь, интернет практически не работает.

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Власти Красногвардейского района подтвердили факт ЧП, уточнив, что никто не пострадал. Очевидцы сообщили, что видели в небе беспилотник. На месте происшествия нашли его обломки.

Взрыв повредил остекление в четырех квартирах. Экстренные службы эвакуировали из получившего повреждения здания около 100 человек.