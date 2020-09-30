Власти оценили предложение об отмене накопительной части пенсии

Профсоюзы предложили отменить в России накопительную часть пенсии. При этом глава Минфина Антон Силуанов назвал такую инициативу кардинальной. По его словам, у людей должна быть возможность откладывать себе на старость.

«Людям надо создавать возможности, чтобы они накапливали себе на пенсию и имели после выхода на пенсию минимальное сокращение своих доходов. Поэтому давайте сначала создадим такую систему, а потом будем возвращаться к таким кардинальным предложениям», — привело РИА «Новости» слова министра.

Силуанов добавил, что вопрос об отмене накопительной части можно обсуждать только после введения добровольной системы накоплений.

Осенью 2019 года Центробанк и Минфин представили новую систему добровольных пенсионных. Гарантированный пенсионный план может заработать уже в 2021 году. Сейчас Госдума рассматривает закон о заморозке накопительной части пенсии до конца 2023 года.

Ранее с предложением отменить накопительную часть выступила Федерация независимых профсоюзов России. Инициативу изложили в письме премьер-министру Михаилу Мишустину. Как отметили в профсоюзах, нерешенность вопроса «приводит к правовым коллизиям».