Накопительную часть пенсии предложили отменить

В России выступили за отмену накопительной части пенсии. Профсоюзы полагают, что из-за нерешенности данного вопроса случаются «правовые коллизии».

Федерация независимых профсоюзов России описала свое предложение в письме на имя премьер-министра Михаила Мишустина. Оно опубликовано на сайте организации.

Накопительный компонент из системы государственного обязательного пенсионного страхования, считают в НПФР, нужно исключить.

«Этот вопрос не нашел практического решения, что приводит к правовым коллизиям», — говорится в документе. Авторы письма заметили, что период ожидаемой выплаты пенсии из системы пенсионного образования убрали, а являющийся частью системы накопительный компонент оставили.

Сама идея накопительной пенсии дискредитирована, как полагают профсоюзы, из-за снижения размера пенсионного обеспечения застрахованных.

От увеличения ожидаемого периода выплаты в НПФР предложили отказаться, а накопительный компонент при этом вывести из системы государственного пенсионного страхования.

По данным Пенсионного фонда РФ за август, накопительные пенсии россиян в 2020 году повысят на 9,13%. Сделанный с 1 августа перерасчет коснется 80 тысяч человек. Коэффициент определили по результатам пенсионных накоплений за прошлый год, которые втрое превысили уровень инфляции. В следующем году индексация пенсий составит 6,3%.