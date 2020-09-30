facebook_pixel
    30 сентября 2020, 15:03

    Депутаты рассмотрят предложение о заморозке накопительной части пенсии до конца 2023 года

    Андрей Иванов

    Правительство России внесло в Госдуму закон о продлении срока заморозки накопительной части пенсии еще на год — до конца 2023 года. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на базу данных нижней палаты российского парламента.
    Депутаты рассмотрят предложение о заморозке накопительной части пенсии до конца 2023 года

    «Учет в 2023 году страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в полном объеме на страховую пенсию не уменьшит объем пенсионных прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования, поскольку размер в 16% индивидуальной части тарифа страховых взносов сохраняется», — говорится в пояснительной записке к документу.

    Новый законопроект уменьшит в 2023 году трансферт из федерального бюджета в Пенсионный фонд России на обязательное пенсионное страхование на 669,3 миллиарда рублей.

    Сейчас 6% от накопительной части пенсионной системы идут на выплаты нынешним пенсионерам. В 2019 году президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о заморозке накопительной пенсии в 2022 году.

    Ранее Федерация независимых профсоюзов России написала письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением отменить накопительную часть пенсии, чтобы исключить «правовые коллизии».

    Новости SMI.FM