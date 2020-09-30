Депутаты рассмотрят предложение о заморозке накопительной части пенсии до конца 2023 года

«Учет в 2023 году страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в полном объеме на страховую пенсию не уменьшит объем пенсионных прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования, поскольку размер в 16% индивидуальной части тарифа страховых взносов сохраняется», — говорится в пояснительной записке к документу.

Новый законопроект уменьшит в 2023 году трансферт из федерального бюджета в Пенсионный фонд России на обязательное пенсионное страхование на 669,3 миллиарда рублей.

Сейчас 6% от накопительной части пенсионной системы идут на выплаты нынешним пенсионерам. В 2019 году президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о заморозке накопительной пенсии в 2022 году.

Ранее Федерация независимых профсоюзов России написала письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением отменить накопительную часть пенсии, чтобы исключить «правовые коллизии».