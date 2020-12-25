Власти объяснили, почему в России подорожали продукты

Цены на некоторые продукты в России взлетели на фоне ослабления рубля и неурожая. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников во время правительственного часа в Совфеде.

«В четвертом квартале вызовом стало ускорение инфляции, рост цен на ряд продовольственных товаров. Основные причины — снижение урожая по ряду культур, ослабление рубля и ощутимый рост мировых цен на продовольствие», — приводит ТАСС слова Решетникова.

Министр подчеркнул, что Минпромторг и Минсельхоз подписали соглашения с торговыми сетями и производителями и ввели экспортные пошлины, чтобы стабилизировать ситуацию с ценами на еду.

9 декабря президент России Владимир Путин отругал правительство из-за роста цен на продукты в стране. Он дал Кабмину неделю, чтобы решить проблему. 15 декабря премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжения по стабилизации цен на продуктовом рынке. Меры разработала специальная группа, в состав которой вошли главы профильных министерств.

На этой неделе Госдума приняла закон, который позволит правительству самостоятельно решать, при каком росте цен на продукты их необходимо регулировать.