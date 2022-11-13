Общество 13 ноября 2022, 13:50 Власти Новой Каховки допустили консервацию ГЭС Глава Новой Каховки Леонтьев не исключил консервации ГЭС из-за обстрелов ВСУ РИА «Новости»

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Власти Новой Каховки могут законсервировать гидроэлектростанцию из-за интенсивных обстрелов со стороны украинских военных. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил глава городской администрации Владимир Леонтьев.

«В этой ситуации, под постоянными обстрелами, ГЭС придется, наверное, консервировать», — сказал он.

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В настоящее время, несмотря на серьезный причиненный ущерб артиллерийскими и ракетными ударами ВСУ, станция продолжает работать.

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Леонтьев сообщал, что боевики нанесли «грандиозные» разрушения Каховской ГЭС. На их устранение уйдет не менее года.

Также глава города предупредил, что в случае прорыва Каховской дамбы под угрозой окажутся несколько десятков тысяч жителей ближайших районов.

Украинские националисты повредили и другие объекты инфраструктуры, в том числе Северо-Крымский и Каховский магистральный каналы.

Ранее в Сети появилось видео с подрывом автомобильного моста на Каховской ГЭС.