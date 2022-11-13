Происшествия 13 ноября 2022, 09:11 Каховская ГЭС получила серьезные повреждения из-за обстрелов ВСУ Глава Новой Каховки Леонтьев: десятки тысяч домов затопит при взрыве ВСУ Каховской ГЭС РИА «Новости»

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Каховская гидроэлектростанция получила серьезные повреждения из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины. На ее ремонт потребуется не менее года, сообщил глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев ТАСС.

«Степень разрушения грандиозна, нужно говорить так», — сказал Леонтьев.

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Он добавил, что восстановление Каховской ГЭС займет не менее года, срок уточнят специалисты.

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Глава Новой Каховки предупредил, что в случае взрыва плотины Каховской ГЭС в зоне затопления окажутся десятки тысяч местных жителей.

«Все населенные пункты: Днепряны, Корсунка, огромное количество дач херсонских, Казачьи Лагери и все, что ниже находятся, — они будут затоплены. Это десятки тысяч людей — навскидку могу сказать», — отметил Леонтьев.

Он обратил внимание, что Новая Каховка находится ниже по течению, перепад высот составляет 15-16 метров.

Леонтьев констатировал, что в городе в результате ударов украинских боевиков повреждены и другие крупные объекты инфраструктуры, в числе которых Каховский магистральный и Северо-Крымский каналы.

Ранее появилось видео с подрывом автомобильного моста на Каховской ГЭС