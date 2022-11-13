13 ноября 2022, 09:11
Каховская ГЭС получила серьезные повреждения из-за обстрелов ВСУ
Глава Новой Каховки Леонтьев: десятки тысяч домов затопит при взрыве ВСУ Каховской ГЭС
Каховская гидроэлектростанция получила серьезные повреждения из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины. На ее ремонт потребуется не менее года, сообщил глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев ТАСС.
«Степень разрушения грандиозна, нужно говорить так», — сказал Леонтьев.
Реклама
Он добавил, что восстановление Каховской ГЭС займет не менее года, срок уточнят специалисты.
Реклама
Глава Новой Каховки предупредил, что в случае взрыва плотины Каховской ГЭС в зоне затопления окажутся десятки тысяч местных жителей.
«Все населенные пункты: Днепряны, Корсунка, огромное количество дач херсонских, Казачьи Лагери и все, что ниже находятся, — они будут затоплены. Это десятки тысяч людей — навскидку могу сказать», — отметил Леонтьев.
Он обратил внимание, что Новая Каховка находится ниже по течению, перепад высот составляет 15-16 метров.
Леонтьев констатировал, что в городе в результате ударов украинских боевиков повреждены и другие крупные объекты инфраструктуры, в числе которых Каховский магистральный и Северо-Крымский каналы.
Ранее появилось видео с подрывом автомобильного моста на Каховской ГЭС
ВСУ
Ситуация в Херсоне
Реклама
Реклама