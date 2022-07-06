Власти не исключили строительства выделенных ж/д и автомобильных трасс в Калининград

Калининград можно в будущем соединить с основной территорией России выделенной железной и автомобильной дорогами, заявил губернатор региона Антон Алиханов. Но для этого потребуется согласие Литвы.

Губернатор отметил, что одна железнодорожная ветка же существует, но можно было построить параллельную. То есть выделить ее отдельное предприятие с международным режимом функционирования. Таким образом, она могла бы стать гарантированной наземной связью полуэксклава с основной территорией, пояснил он в комментарии РИА «Новости».

Алиханов уточнил, что можно было бы создать наряду с этим и автомобильную дорогу. Правда, технически реализовать такой проект можно только при согласии литовских властей, добавил он.

«Может, какую-то автодорогу внутри этого коридора сделать, <…> за пределы которого невозможно съехать. Хайвей такой, как железнодорожный, так и автомобильный, без возможности свернуть в Литву в сторону Калининграда», — пояснил губернатор.

Сейчас несмотря на решение ЕС не пропускать грузовой автотранспорт, зарегистрированный в России, паромный комплекс Калининградской области справляется с новыми грузами, заверил Алиханов. Доставка нефтепродуктов в регион через Литву продолжается.

Ранее власти Литвы уведомили Калининградскую область о прекращении транзита стройматериалов, металла, дерева, цемента, удобрений, алкоголя, икры и некоторых других категорий. Запрет начал действовать с 18 июня.