«Только угрозами ответных действий». Алиханов рассказал о способе снять блокаду Калининграда

Эмоциональное состояние в мире таково, что добиться чего-то, в том числе снятия блокады Калининграда, можно только угрозами ответных действий, а не спокойным разговором. Об этом заявил РИА «Новости» губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

«К сожалению, мы находимся сейчас вообще эмоционально в мире в состоянии таком, что только угрозами ответных действий можно чего-то реально добиваться», — сказал он.

Ситуация с блокадой транзита грузов по железной дороге показала, что спокойный разговор неэффективен. Глава региона отметил, что вместе с МИД и другими ведомствами старается вернуть обсуждение вопроса как минимум в экономико-логистическое русло, и переговоры близки к завершению.

Литва перекрыла транзит грузов, подпадающих под санкции, железнодорожным путем в Калининградскую область. Власти привлекли морской путь, в Санкт-Петербурге готовится к выходу первое судно с цементом. Евросоюз склоняется к компромиссному решению проблемы, и готов ослабить этот запрет.