Власти Калининграда заявили о работе решением вопроса транзита товаров

Власти Калининградской области ведут необходимую работу для решения вопроса с транзитом товаров в регион. Об этом РИА «Новости» сообщил глава субъекта РФ Антон Алиханов.

«Работа идет. Судя по той информации, что мы получаем, есть хороший шанс, что она завершится так, как нужно стране и области», — заявил он.

По его словам, вопрос с транзитом товаров решит новый пакет европейских санкций, в котором Калининградскую область исключат ограничение на транзит товаров.

Алиханов напомнил, что Евросоюз 10 июля обнародует новый санкционный пакет. В том случае, если области не разрешат получать транзит товаров, он предложил политическому руководству России принимать ответные меры.

Железнодорожный транзит товаров, попавших под санкции ЕС, ограничили в Калининградскую область с 17 июня. Это решение приняла Литва.

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев пообещал, что ответ России на недружественный шаг Литвы затронет население прибалтийской республики.