Власти НАО и Архангельской области передумали объединяться

Вопрос объединения Ненецкого автономного округа с Архангельской областью больше не рассматривается. Об этом сообщил губернатор НАО Юрий Бездудный.

«Вопрос, который поднимался в мае месяце, на сегодняшний день снят», — передает «Интерфакс» слова губернатора.

Также Бездудный отметил, что вопрос автономности региона решают местные жители. «Все, что связано с автономией, — это решение прежде всего жителей. Идти сейчас вразрез с позицией жителей было бы абсурдно», — отметил политик.

Что касается совместных с Архангельской областью инициатив, то сейчас власти регионов работают над развитием Севморпути. В будущем к этому сотрудничеству могут присоединиться и другие регионы, добавил губернатор.

В середине мая Александр Цыбульский и Юрий Бездудный подписали меморандум, в котором говорилось об объединении двух субъектов. Позже главы регионов передумали объединяться и решили развиваться в рамках макрорегиона. Но в июле вновь заговорили об интеграции. Тогда Цыбульский предположил, что это будет выгодно как для жителей НАО, так и для архангельцев.