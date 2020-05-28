НАО и Архангельскую область в 2020 году передумали объединять

В 2020 году референдум о слиянии Архангельской области и Ненецкого округа не состоится. Субъекты решили развивать в рамках макрорегиона без «политических объединений».

Председатель рабочей группы от НАО Матвей Чупров пояснил РИА «Новости», что такими выводами закончилось совещание в Нарьян-Маре. В нем участвовали секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак и врио губернаторов обоих регионов Александр Цыбульский и Юрий Бездудный.

«Референдума 13-го числа (13 сентября, в единый день голосования — прим. ред.) не будет. <…> Мы переворачиваем эту страницу, и та политическая история уходит на задний план», — отметил Чупров.

Развитием субъектов займутся только в рамках макрорегиона, отдельно закрепив его в программе развития по Арктике. Каких-либо «политических объединений» при этом не предполагается.

Врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский и его коллега из НАО Юрий Бездудный 13 мая подписали меморандум, в котором шла речь об объединении регионов. Позже члены рабочей группы предложили включить в единый регион и Республику Коми.