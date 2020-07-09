Архангельская область не станет отказываться от объединения с НАО

Весной Архангельская область и Ненецкий округ решили отменить план объединения. Теперь врио главы области Александр Цыбульский заверяет, что не будет отказываться от интеграции.

Цыбульский напомнил заявление врио губернатора НАО Юрия Бездудного, который говорил, что вопрос по объединению территорий закрыт.

«Мне кажется, у него нет полномочий для принятия такого рода решений. Потому что закрыт этот вопрос или открыт, могут решить только жители наших регионов. У него, возможно, есть своя позиция. Я, честно говоря, давно с ним не обсуждал этот вопрос», — привел «Интерфакс» слова врио главы Архангельской области.

Он добавил, что не менял своей позиции по интеграции, так как положительные стороны есть для жителей обоих регионов.

«Сейчас идет работа над тем, чтобы на экономических цифрах и социальных показателях объяснить, в чем конкретно эти плюсы могут заключаться», — отметил Цыбульский.

По его словам, в ближайшее время специалисты разработают необходимую программу, которую представят региональным жителям.

В середине мая Цыбульский и Бездудный подписали меморандум, в котором шла речь об объединении регионов. В конце месяца стороны провели встречу и объявили, что никакого слияния не будет.