Власти Москвы разрешили гостям корпоративов снимать маски и перчатки только за столом

Из-за пандемии коронавируса новогодние корпоративы в Москве пройдут в особом режиме. Все гости обязательно должны быть в масках и перчатках и соблюдать социальную дистанцию. Снять СИЗ можно будет только за столом. За нарушения будут штрафовать.

«Любое мероприятие, не только корпоративное, должно проходить с соблюдением всех требований: ограничение количества участников, соблюдение санитарных требований, соблюдение социальной дистанции, использование средств индивидуальной защиты и так далее, а также ограничение времени проведения мероприятия до 23:00», — приводит ТАСС слова начальника Главконтроля Москвы Евгения Данчикова.

Снять маску и перчатки гости могут только за столом. Во всех других местах банкетного зала все должны быть защищены. За отказ надеть СИЗ людей будут штрафовать. Заведение накажут рублем за несоблюдение требований по обеспечению социальной дистанции, ограничению времени проведения застолья и дезинфекции помещения.

Следить за соблюдением правил безопасности будут полицейские и сотрудники Роспотребнадзора.

Власти Москвы ввели новые ограничения после ухудшения эпидемической ситуации в столице. Меры коснулись и празднования Нового года. Никаких массовых гуляний в этом году не будет, однако пройтись в новогоднюю ночь по улицам города можно.