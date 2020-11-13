Ограничения второй волны начали действовать в Москве и Подмосковье. Вот полный список
Действующие запреты в Подмосковье
Самоизоляция для пенсионеров
С 11 ноября в Московской области действует обязательная самоизоляция для людей старше 65 лет и больных хроническими заболеваниями. Их социальные карты заблокированы. Социальные работники сами обзванивают пожилых и предлагают им помощь.
Центры занятости
В центрах занятости населения и управлениях социальной защиты прием людей с 11 ноября осуществляется только по предварительной записи.
Масочный режим
В Подмосковье и Москве продолжает действовать строгий масочный режим в связи с угрозой заражения коронавирусом. Средства защиты нужно носить в магазинах, транспорте и других местах скопления людей. С 16 октября перевозчики имеют право не пускать в транспорт пассажиров без средств индивидуальной защиты, даже если поездка уже оплачена.
Социальная дистанция и спорт
Сохраняется требование по соблюдению социальной дистанции 1,5 метра, а занятия спортом разрешены, только если расстояние между людьми минимум пять метров. При этом массовые спортивные мероприятия запрещены с 21 октября.
Музеи и выставки
С 21 октября в Подмосковье ввели ограничения на посещение выставок и музеев. В музеях-усадьбах будут недоступны экспозиции в помещениях, однако посещение парков разрешено.
Клубы и бары
С 17 октября в Подмосковье с 00:00 до 08:00 запрещены развлекательные мероприятия, в том числе в барах и ресторанах.
Грядущие запреты в Подмосковье
Дистанционное образование
С 16 ноября среднее профессиональное и высшее образование будет предоставляться дистанционно. Транспортные карты учащихся заблокируют.
Действующие запреты в Москве
Удаленная работа
С 5 октября работодателей Москвы обязали перевести на удаленную работу не менее 30% офисных сотрудников и всех работников старше 65 лет, а также людей с хроническими заболеваниями.
Кроме того, предприятия и организации столицы с 12 октября должны каждую неделю информировать правительство Москвы о переводе сотрудников на удаленку. За предоставление ложных данных — штраф.
Дистанционное обучение
Дистанционку для старшеклассников продлили до 22 ноября. Эти меры ввели в Москве еще 19 октября, распространив их на подростков с шестых по 11-е классы. Школьникам рекомендовали не ездить по городу. В то же время ученики первых-пятых классов вернулись к очному обучению.
Студенты московских вузов и колледжей до 15 января будут учиться дистанционно. Их транспортные карты все еще заблокированы. Власти рекомендовали частным образовательным учреждениям тоже перевести студентов на дистанционное обучение.
Кружки и секции
С 19 октября в столице приостановили работу учреждений дополнительного образования и детских досуговых организаций.
Самоизоляция для пенсионеров
С 28 сентября люди старше 65 лет должны соблюдать домашний режим из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. В таком формате им посоветовали жить до конца ноября. Ограничения распространяются также на людей, страдающих хроническими заболеваниями, и беременных женщин. Людей из групп риска призывают не видеться с родственниками, если это возможно. При необходимости можно выходить за продуктами и другими товарами.
Льготный проезд в общественном транспорте для пенсионеров приостановлен с 9 октября. И если для пожилых меры более жесткие, то москвичей помоложе просто попросили не гулять без необходимости.
Ограничения с 13 ноября в Москве
Работа клубов и баров
С 13 ноября до 15 января в столичных ресторанах, кафе, барах, ночных клубах, караоке, боулингах, на дискотеках и в других развлекательных заведениях запрещается обслуживать посетителей с 23:00 до 06:00. Доставка готовой еды и торговля навынос разрешена круглосуточно.
Для работы заведений в дневное время рекомендовано использовать чекины. Их ввели в Москве 19 октября. Чтобы попасть в какое-либо заведение, нужно отсканировать QR-код и отметиться в помещении. Это ввели, чтобы оповещать гостей о возможном риске заражения COVID-19.
Причем систему с QR-кодами рекомендовали использовать в том числе магазинам и фуд-кортам.
Приостановка мероприятий
До 15 января культурные, выставочные, просветительские, развлекательные и аналогичные мероприятия с участием зрителей приостанавливаются. Их можно проводить онлайн. При этом ограничение не распространяется на официальные акции, которые проводят с позволения органов исполнительной власти.
С 13 ноября также временно приостановят работу детских лагерей, развлекательных центров для малышей, а также детских комнат в ТРЦ. При этом проводить какие-либо мероприятия для детей на открытом воздухе можно.
Ограничение зрителей
С пятницы появится ограничение на количество зрителей в театрах, кино и концертных залах. Число людей не должно превышать 25% от общей вместимости зала.