Ограничения второй волны начали действовать в Москве и Подмосковье. Вот полный список

В ближайшие дни в Москве и Подмосковье начнут действовать новые ограничения в связи с ухудшением ситуации с коронавирусной инфекцией. Уже много месяцев жители московского региона живут с запретами и соблюдают масочный режим. Но все это нужно, чтобы вирус не распространялся еще быстрее. Мы собрали все новые ограничения и напомнили о старых.

Действующие запреты в Подмосковье

Самоизоляция для пенсионеров

С 11 ноября в Московской области действует обязательная самоизоляция для людей старше 65 лет и больных хроническими заболеваниями. Их социальные карты заблокированы. Социальные работники сами обзванивают пожилых и предлагают им помощь.

Центры занятости

В центрах занятости населения и управлениях социальной защиты прием людей с 11 ноября осуществляется только по предварительной записи.

Масочный режим

В Подмосковье и Москве продолжает действовать строгий масочный режим в связи с угрозой заражения коронавирусом. Средства защиты нужно носить в магазинах, транспорте и других местах скопления людей. С 16 октября перевозчики имеют право не пускать в транспорт пассажиров без средств индивидуальной защиты, даже если поездка уже оплачена.

Социальная дистанция и спорт

Сохраняется требование по соблюдению социальной дистанции 1,5 метра, а занятия спортом разрешены, только если расстояние между людьми минимум пять метров. При этом массовые спортивные мероприятия запрещены с 21 октября.

Музеи и выставки

С 21 октября в Подмосковье ввели ограничения на посещение выставок и музеев. В музеях-усадьбах будут недоступны экспозиции в помещениях, однако посещение парков разрешено.

Клубы и бары

С 17 октября в Подмосковье с 00:00 до 08:00 запрещены развлекательные мероприятия, в том числе в барах и ресторанах.

Грядущие запреты в Подмосковье

Дистанционное образование

С 16 ноября среднее профессиональное и высшее образование будет предоставляться дистанционно. Транспортные карты учащихся заблокируют.

Действующие запреты в Москве

Удаленная работа

С 5 октября работодателей Москвы обязали перевести на удаленную работу не менее 30% офисных сотрудников и всех работников старше 65 лет, а также людей с хроническими заболеваниями.

Кроме того, предприятия и организации столицы с 12 октября должны каждую неделю информировать правительство Москвы о переводе сотрудников на удаленку. За предоставление ложных данных — штраф.

Дистанционное обучение

Дистанционку для старшеклассников продлили до 22 ноября. Эти меры ввели в Москве еще 19 октября, распространив их на подростков с шестых по 11-е классы. Школьникам рекомендовали не ездить по городу. В то же время ученики первых-пятых классов вернулись к очному обучению.

Студенты московских вузов и колледжей до 15 января будут учиться дистанционно. Их транспортные карты все еще заблокированы. Власти рекомендовали частным образовательным учреждениям тоже перевести студентов на дистанционное обучение.

Кружки и секции

С 19 октября в столице приостановили работу учреждений дополнительного образования и детских досуговых организаций.

Самоизоляция для пенсионеров

С 28 сентября люди старше 65 лет должны соблюдать домашний режим из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. В таком формате им посоветовали жить до конца ноября. Ограничения распространяются также на людей, страдающих хроническими заболеваниями, и беременных женщин. Людей из групп риска призывают не видеться с родственниками, если это возможно. При необходимости можно выходить за продуктами и другими товарами.

Льготный проезд в общественном транспорте для пенсионеров приостановлен с 9 октября. И если для пожилых меры более жесткие, то москвичей помоложе просто попросили не гулять без необходимости.

Источник фото: телеканал «360»

Ограничения с 13 ноября в Москве

Работа клубов и баров

С 13 ноября до 15 января в столичных ресторанах, кафе, барах, ночных клубах, караоке, боулингах, на дискотеках и в других развлекательных заведениях запрещается обслуживать посетителей с 23:00 до 06:00. Доставка готовой еды и торговля навынос разрешена круглосуточно.

Для работы заведений в дневное время рекомендовано использовать чекины. Их ввели в Москве 19 октября. Чтобы попасть в какое-либо заведение, нужно отсканировать QR-код и отметиться в помещении. Это ввели, чтобы оповещать гостей о возможном риске заражения COVID-19.

Причем систему с QR-кодами рекомендовали использовать в том числе магазинам и фуд-кортам.

Приостановка мероприятий

До 15 января культурные, выставочные, просветительские, развлекательные и аналогичные мероприятия с участием зрителей приостанавливаются. Их можно проводить онлайн. При этом ограничение не распространяется на официальные акции, которые проводят с позволения органов исполнительной власти.

С 13 ноября также временно приостановят работу детских лагерей, развлекательных центров для малышей, а также детских комнат в ТРЦ. При этом проводить какие-либо мероприятия для детей на открытом воздухе можно.

Ограничение зрителей

С пятницы появится ограничение на количество зрителей в театрах, кино и концертных залах. Число людей не должно превышать 25% от общей вместимости зала.