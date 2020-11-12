Власти Москвы не станут запрещать людям гулять по городу в новогоднюю ночь

Сложная эпидемическая ситуация не позволит москвичам и гостям города встретить Новый год на улице под бой курантов.

«Мы приняли решение о том, что массовых больших мероприятий в Новый год не будет. Будем праздновать дома», — заявил Собянин и добавил, что никакого запрета на обычные прогулки по улицам города в праздник нет.

Мэр оценил возможность закрытия кафе и ресторанов в дневное время. Градоначальник уверен, что делать этого нельзя, так как бизнес понесет в этом случае ущерб.

Ситуация с коронавирусом усложнилась во всем мире в сентябре. Для безопасности людей в Москве ввели новые ограничения: общепиту и развлекательным учреждениям запретили работать по ночам, отменили массовые гулянья в новогоднюю ночь, студентов отправили на дистанционное обучение, а часть сотрудников офисов и предприятий — на удаленку.