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    12 ноября 2020, 13:41

    Власти Москвы не станут запрещать людям гулять по городу в новогоднюю ночь

    Андрей Иванов

    Из-за пандемии коронавируса массовых мероприятий в новогоднюю ночь в Москве не будет. Однако это не означает, что выйти на прогулку нельзя. Ходить по улицам никто не запрещает. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
    Власти Москвы не станут запрещать людям гулять по городу в новогоднюю ночь

    Сложная эпидемическая ситуация не позволит москвичам и гостям города встретить Новый год на улице под бой курантов.

    «Мы приняли решение о том, что массовых больших мероприятий в Новый год не будет. Будем праздновать дома», — заявил Собянин и добавил, что никакого запрета на обычные прогулки по улицам города в праздник нет.

    Мэр оценил возможность закрытия кафе и ресторанов в дневное время. Градоначальник уверен, что делать этого нельзя, так как бизнес понесет в этом случае ущерб.

    Ситуация с коронавирусом усложнилась во всем мире в сентябре. Для безопасности людей в Москве ввели новые ограничения: общепиту и развлекательным учреждениям запретили работать по ночам, отменили массовые гулянья в новогоднюю ночь, студентов отправили на дистанционное обучение, а часть сотрудников офисов и предприятий — на удаленку.