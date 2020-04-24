Власти Москвы предупредили о риске перепутать COVID-19 с ОРВИ на начальном этапе

Симптомы коронавирусной инфекции на начальном этапе неотличимы от простуды и ОРВИ. Об этом объявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Ее особенность в том, что на начальном этапе ее практически невозможно отличить от банальной простуды», — объявила Ракова журналистам, ее цитирует РИА ФАН.

По словам Раковой, коронавирус уже очень глубоко проник в город. Поэтому для победы над эпидемией сейчас очень важно оставаться дома. Заместитель мэра Москвы также призвала внимательно прислушиваться к сигналам, которые подает организм.

В России, по информации на 24 апреля, коронавирус нашли у 68,6 тысячи человек. Больше всего случаев в Москве — 36 897 заболевших. Только за последние сутки в Москве прибавилось 2957 пациентов с коронавирусом. Подавляющее большинство больных — люди младше 65 лет.

Для борьбы с коронавирусом в Москве действует режим изоляции. Предприятия по возможности перевели сотрудников на удаленный режим работы. Выходить из дома можно только по уважительной причине. Для проезда на любом виде транспорта нужно оформлять цифровой пропуск.