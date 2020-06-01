Власти Москвы назвали срок завершения пропускной системы

Система пропусков в столице будет действовать до 14 июня в соответствии с указом мэра Москвы Сергея Собянина. Информация о том, что пропускную систему продолжат использовать после снятия всех ограничений, не подтвердилась.

О сроках действия пропускной системы в Москве РИА «Новости» сообщили в пресс-службе департамента информационных технологий столицы.

На текущий момент в соответствии с действующими редакциями указов мэра Москвы № 12-УМ и № 43-УМ пропускная система в Москве введена на срок до 14 июня Пресс-служба департамента информационных технологий Москвы.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что систему цифровых пропусков в Москве могут оставить и после отмены всех ограничительных мер, которые вводили из-за коронавируса. Одна из причин — регулирование потоков автомобилей, которые въезжают в столицу.

Ранее в Москве продлили режим самоизоляции до 14 июня. При этом в столице заработают автосалоны, непродовольственные магазины, химчистки, прачечные, мастерские по ремонту обуви и одежды и компании, оказывающие другие бытовые услуги.

Обязательным условием для возобновления их деятельности является соблюдение всех санитарных требований. И посетители, и сотрудники должны будут носить маски и перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию.

По информации на 1 июня, в Москве новый тип коронавирусной инфекции выявили у 183 088 человек, из них 2297 пациентов обнаружили за последние сутки. Всего в России зафиксировали 414 878 случаев заражения. За все время пандемии в стране скончались 4855 пациентов с подтвержденным диагнозом, еще 175 877 человек поправились.