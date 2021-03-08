Власти Москвы допустили новый подъем заболеваемости COVID-19

Если в Москве наступит новый подъем заболеваемости COVID-19, то городские власти смогут с этим справиться. Об этом заявила заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова в эфире «России 24».

«Мы не делаем прогнозы <…> ни на первую волну, ни на вторую, ни на третью. На сегодняшний день мы готовы к любому сценарию развития событий», — сказала Ракова.

С сегодняшнего дня объявленный из-за коронавируса режим самоизоляции перестал быть обязательным для москвичей старше 65 лет. Также больше могут не сидеть дома те, кто страдает от хронических заболеваний. Мэр города Сергей Собянин ранее сообщил, что ситуация с коронавирусом постепенно улучшается в Москве. Каждую неделю врачи фиксируют снижение уровня заболеваемости.

По данным на 8 марта, количество привившихся от коронавируса в разных странах превысило отметку в 300 миллионов человек. Всего привиты уже порядка 3,8% населения планеты. Россия находится на 12-м месте среди стран по количеству привитых. Больше всего привитых насчитывается в США — 90 миллионов человек.