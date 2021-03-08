Обязательную самоизоляцию отменили для пожилых людей в Москве

Объявленный из-за коронавируса режим самоизоляций перестал быть обязательным для жителей Москвы старше 65 лет. Также больше могут не сидеть дома те, кто страдает от хронических заболеваний.

Обязательный режим самоизоляции перестал действовать в столице 8 марта. Кроме того, с этого дня разблокировали транспортные карты пожилых людей и жителей города с хроническими заболеваниями. Об этом ранее сообщал мэр столицы Сергей Собянин.

По словам главы города, ситуация с коронавирусом постепенно улучшается в Москве. Каждую неделю врачи фиксируют снижение уровня заболеваемости. При этом мэр отметил, что в больницы все еще каждый день попадают 700-800 человек с тяжелой формой ковида. Он призвал пожилых людей продолжать быть аккуратными и без необходимости не ездить по городу.

Эпидемическая ситуация начала стабилизироваться в России в 2021 году. Сейчас во всех регионах идет масштабная вакцинация. Всего за время пандемии в Москве зафиксировали 990 395 случаев заражения коронавирусом. Врачам удалось вылечить 911 109 человек. Скончались после инфицирования 15 394 пациента.