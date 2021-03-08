Количество привитых от ковида в мире превысило 300 млн

Количество привившихся от коронавируса в разных странах превысило отметку в 300 миллионов человек. Всего от ковида привиты уже порядка 3,8% населения планеты.

Вакцинацию от коронавируса в мире прошли уже около 301,4 миллиона человек, сообщил ТАСС со ссылкой на анализ данных властей, экспертов и журналистов. Число привитых от ковида в 2,5 раза превышает количество заразившихся коронавирусом. Таким образом, вакцинацию прошли уже порядка 3,8% населения разных стран.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявляли, что для образования коллективного иммунитета нужно привить около 70% жителей планеты. При этом темпы вакцинации продолжают расти. Если в начале февраля врачи делали в среднем шесть миллионов уколов ежедневно, то сейчас показатель вырос до 7,4 миллиона.

Россия находится на 12-м месте среди стран по количеству привитых. Вице-премьер Татьяна Голикова 5 марта сообщала, что вакцинацию прошли более пяти миллионов жителей, то есть 3,4% населения. Больше всего привитых насчитывается в США — 90 миллионов человек. Второе место занимает Китай — 52,5 миллиона, а замыкает тройку лидеров Великобритания — порядка 23 миллионов человек.