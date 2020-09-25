Штрафы, блокировка социалок, маски. Ответы на главные коронавирусные вопросы в Москве

Собянин уверил, что никто не собирается блокировать социальные карты людей старше 65 лет.

«Москвичи старшего поколения понимают всю серьезность складывающейся ситуации. Поэтому я надеюсь, что их поездки на общественном транспорте значительно уменьшатся», — отметил он.

Мэр уточнил, что при необходимости пенсионеры могут пользоваться соцкартами и ездить по делам. При этом нужно обязательно использовать маски и перчатки.

Во-вторых, штрафовать людей старше 65 лет за выход из дома не будут. Гулять и заниматься физкультурой на свежем воздухе можно. При этом надо помнить, что в аптеках, магазинах или других общественных местах важно соблюдать перчаточный и масочный режим. В противном случае человека могут оштрафовать или не пустить в то или иное место.

Работающим пенсионерам должны выписать больничные. Их выдадут по заявкам работодателей.

«Для получения больничного листа гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, следует с понедельника обращаться по телефону горячей линии 8-495-870-45-09», — сказано в блоге градоначальника.

Собянин объяснил решение перевести часть людей на удаленку. По его словам, весной переход на такой режим работы помог снизить число пассажиров в транспорте. Соответственно уменьшился риск распространения коронавируса, удалось спасти тысячи жизней. С 28 сентября на дистанционку уйдут 30% работников мэрии Москвы.

За последние сутки в российской столице выявили 1560 случаев коронавируса. Это на 510 человек больше, чем было день назад. Власти Москвы в связи с этим решили усилить контроль за соблюдением масочного режима. Пожилым и людям с хроническими заболеваниями лучше оставаться дома.