Общество 24 декабря 2022, 15:06 Власти Кузбасса год назад просили проверить данные о секте в сгоревшем приюте в Кемерове Минсоцзащиты Кузбасса просило проверить информацию о секте в кемеровском приюте РИА «Новости»

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Министерство социальной защиты Кемеровской области осенью 2021 года просило СК проверить информацию о секте и нарушении прав человека в доме престарелых, где произошел смертельный пожар. Об этом заявила министр соцзащиты региона Елена Федюнина на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС в Кузбассе, сообщил ТАСС.

«В октябре 2021 года появилась информация в открытых источниках о нарушении прав граждан, сообщалось, что по данному адресу находится секта, у людей изымают документы», — отметила глава ведомства.

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По ее словам, из СК тогда пришел ответ, что информацию приняли и направили в следственный отдел по Заводскому району.

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Ранее в региональном главке МЧС сообщили, что в начале декабря арендатор помещения не пустил инспектора Госпожнадзора для проверки соблюдений правил безопасности.

Жертвами пожара в приюте в Кемерове стали 22 человека. «360» собрал главное о пожаре.