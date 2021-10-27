Власти Крыма придумали замену коллекции скифского золота

В музеях Крыма вместо коллекции золота скифов следует установить таблички с надписью «Украдено Украиной в Амстердаме». Такое предложение выдвинул советник главы полуострова по информационной политике Олег Крючков.

Он напомнил, как во время войны нацисты вывозили из Крыма картины и предметы старины, теперь Украина пошла по их стопам, сообщило РИА «Новости».

Крючков подчеркнул, что крымская коллекция скифского золота была фактически украдена.

«Поэтому логично на каждую пустую витрину, где могли бы экспонироваться наши артефакты, в музеях Керчи, Симферополя или Бахчисарая положить табличку: „Украдено Украиной в Амстердаме“», — сказал политик.

Решение передать скифское золото Украине вынес накануне апелляционный суд Амстердама. Директор Восточно-Крымского историко-культурного музея Татьяна Умрихина заявила, что это постановление будет обжаловано.

Коллекцию золота скифов вывезли на выставку в Нидерландах в 2014 году, после на Украине произошел госпереворот, Крым присоединился к России. Тогда встал вопрос о принадлежности артефактов. Судебный спор шел несколько лет. В итоге решение вынесли в пользу украинской стороны.