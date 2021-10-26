facebook_pixel
    26 октября 2021, 15:05

    «Политизированное и в какой-то мере коррумпированное». Политолог — о решении суда передать Украине скифское золото

    Политолог Бальбек прокомментировал решение суда Амстердама по скифскому золоту

    Артур Блянихов

    Политолог Руслан Бальбек обсудил с решение апелляционного суда Амстердама передать Украине скифское золото.

    «Считаю это решение абсолютно политизированным и в какой-то мере коррумпированным», — заметил Бальбек.

    По его словам, в данной ситуации европейскую независимую юриспруденцию победили сиюминутные политические интересы. Он выразил уверенность, что это решение было принято, чтобы побольнее уколоть Россию.

    «Ведь найденные артефакты принадлежат крымским музеям, а не руководству „постмайданной“ Украины», — обратил внимание политолог.