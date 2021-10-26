Политолог Руслан Бальбек обсудил с RТ решение апелляционного суда Амстердама передать Украине скифское золото.

«Считаю это решение абсолютно политизированным и в какой-то мере коррумпированным», — заметил Бальбек.

По его словам, в данной ситуации европейскую независимую юриспруденцию победили сиюминутные политические интересы. Он выразил уверенность, что это решение было принято, чтобы побольнее уколоть Россию.

«Ведь найденные артефакты принадлежат крымским музеям, а не руководству „постмайданной“ Украины», — обратил внимание политолог.