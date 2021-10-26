«Политизированное и в какой-то мере коррумпированное». Политолог — о решении суда передать Украине скифское золото
Политолог Бальбек прокомментировал решение суда Амстердама по скифскому золоту
Политолог Руслан Бальбек обсудил с RТ решение апелляционного суда Амстердама передать Украине скифское золото.
«Считаю это решение абсолютно политизированным и в какой-то мере коррумпированным», — заметил Бальбек.
По его словам, в данной ситуации европейскую независимую юриспруденцию победили сиюминутные политические интересы. Он выразил уверенность, что это решение было принято, чтобы побольнее уколоть Россию.
«Ведь найденные артефакты принадлежат крымским музеям, а не руководству „постмайданной“ Украины», — обратил внимание политолог.