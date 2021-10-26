Бывший член Совфеда Франц Клинцевич обсудил с «Ридусом» сообщение о том, что Амстердамский апелляционный суд решил передать коллекцию скифского золота Украине.

«Нам уже это не вернуть», — заметил Клинцевич.

По его мнению, несмотря на это Россия должна возмущаться и предпринимать какие-то действия по возвращению этой коллекции, «вплоть до проведения специальной военной операции». По словам Клинцевича, эти сокровища по праву принадлежат РФ, поскольку их добыли и сохранили российские ученые.