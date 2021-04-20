Власти Крыма передали в СК материалы по водной блокаде полуострова

Парламент Крыма передал в Следственный комитет материалы по ущербу от водной блокады полуострова. Одними из фигурантов дела являются бывшие президенты Украины Петр Порошенко и Леонид Кравчук.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на главу Госсовета Республики Крым Владимира Константинова.

«Часть материалов, собранных нами в ходе работы по определению суммы ущерба, уже направлены в адрес Следственного комитета. Ответственность за антикрымские действия несет не только государство Украина в целом. Одним из главных фигурантов является экс-президент Украины Порошенко. Ответят перед судом и энергетические террористы во главе с Ленуром Ислямовым и подстрекатели крымофобии наподобие Кравчука или фейкового постоянного представителя президента Украины в АРК Бориса Бабина», — сказал он.

Ранее в Министерстве сельского хозяйства Крыма подсчитали ущерб, который понес агропромышленный комплекс из-за водной блокады полуострова, сообщал ТАСС. По предварительной оценке, он превышает 200 миллиардов рублей.

Блокировка подачи воды и электричества в Крым началась в 2014 году, сразу после народного референдуму, по результатам которого Крым вошел в состав РФ. В марте этого года Крым планировал направить официальное обращение по этому вопросу в ООН.