Крым обратится в ООН из-за водной блокады

Россия справится с решением проблемы с нехваткой воды в Крыму, однако о блокаде со стороны Украины должен узнать весть мир. Власти региона направят официальное обращение по этому вопросу в ООН. Об этом заявил заместитель председателя крымского правительства Георгий Мурадов.

«Мы не скандалисты, но этот вопрос не намерены замалчивать. Мир должен знать правду. <…> Воду просить у Украины мы не будем. Украинским националистам не стоит радоваться, что им удалось создать сложности крымчанам. Скоро их радость сменится на осунувшиеся и завистливые лица. Крым однозначно решит вопрос вододефицита», — цитирует РИА «Новости» Мурадова.

Собеседник агентства подчеркнул, что Россия может решить самые сложные проблемы полуострова и уже не раз это делала, но Украина не имела права перекрывать воду. По его словам, в цивилизованных странах такое недопустимо.

Ранее первый заместитель председателя государственного совета Крыма Ефим Фикс заявил, что власти региона планируют подать иск к Украине из-за перекрытия Северо-Крымского канала на сумму, которая может превысить 20 триллионов рублей. Этим займутся юристы-международники.