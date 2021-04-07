Власти Крыма засудят Порошенко за блокаду полуострова

Крымские власти включили экс-президента Украины Петра Порошенко и еще четырех человек в список лиц, против которых подадут иск из-за водной и энергетической блокады полуострова. Об этом член госсовета Крыма Сергей Трофимов сообщил РИА «Новости».

Помимо Порошенко, среди обвиняемых в организации блокады также Мустафа Джемилев, Ленур Ислямов, Рефат Чубаров и Андрей Сенченко. Иск также подадут еще и к другим украинцам, которые участвовали в диверсионной деятельности.

Глава парламента Крыма Владимир Константинов ранее сообщил, что иск о водной блокаде полуострова будет подан к трем ее организаторам — бывшим и действующим депутатам Рады. Теперь же список расширили до пяти человек.

Крымские власти оценили ущерб от водной блокады примерно в 1,5 триллиона рублей. Иск будет подан в суд в первой половине года.

Киев начал блокировать подачу электричества и воды в Крым в 2014 году. Это произошло после того, как на полуострове прошел народный референдум, по результатам которого Крым вошел в состав РФ.

Ранее в Крыму заявили, что антироссийские санкции, введенные Австралией и Канадой, стали отличной рекламой для иностранных туристов.