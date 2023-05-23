Общество 23 мая 2023, 14:53 Власти Белгородской области назвали число эвакуированных из Глотова и Козинок Губернатор Гладков: из Глотова и Козинок вывезли около 100 человек, среди них дети РИА «Новости»

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Власти Белгородской области эвакуировали из населенных пунктов Глотово и Козинки около 100 человек, среди них есть лежачие и дети. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Оперативная группа во главе с начальником управления региональной безопасности Евгением Воробьевым со вчерашнего вечера вывозила мирных жителей из Козинок и Глотова. На данный момент вывезли около 100 человек, среди них есть дети и лежачие», — написал он.

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Гладков отметил, что аварийные службы приступили к работе в освобожденных населенных пунктах.

«Вывели еще одну раненую жительницу Козинок. Она находится в городской больнице № 2 с огнестрельным переломом плечевой кости, а также осколочным ранением поясничной области и левого плеча. Врачи оценили состояние как средней степени тяжести», — добавил глава региона.

Диверсионная группа ВСУ прорвалась на территорию Белгородской области 22 мая, местные власти ввели режим контртеррористической операции, писал RT.

Минобороны сообщало, что в ходе боев силовики уничтожили около 70 украинских террористов, прорвавшихся в российский регион.