Общество 08 мая 2023, 23:25 Власти Белгорода перенесли праздничные мероприятия 9 мая Мэр Белгорода Демидов сообщил о переносе праздничных мероприятий 9 мая РИА «Новости»

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Власти Белгорода перенесли праздничные мероприятия, посвященные празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил глава администрации города Валентин Демидов в своем Telegram-канале.

«Принял решение о переносе праздничных мероприятий завтра, 9 мая, в целях безопасности. Мы видим, какие события в последние дни происходят в приграничных районах. Уверен, вы со мной согласитесь — рисковать не стоит», — привел RT слова Демидова.

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Запланированные на День Победы праздничные мероприятия пройдут тогда, когда позволит обстановка, пояснил глава города. Он добавил, что 9 мая «ограничимся возложением цветов к памятникам Великой Отечественной войны, поздравим наших дорогих ветеранов».

На параде Победы в Москве примут все необходимые для обеспечения безопасности меры. Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, характер деятельности киевского режима требует быть настороже.

Прямую трансляцию парада Победы 9 мая впервые покажут на экранах в наземном городском транспорте Москвы, а также в вагонах и переходах между станциями столичного метро.