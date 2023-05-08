Москва 08 мая 2023, 16:07 Трансляцию парада Победы впервые покажут в московском метро Мэр Москвы Собянин анонсировал трансляцию парада Победы в столичном метро РИА «Новости»

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Прямую трансляцию парада Победы 9 мая впервые покажут в вагонах и переходах между станциями московского метро. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Прямую трансляцию парада на Красной площади впервые покажут на экранах в наземном городском транспорте, в переходах между станциями и вагонах московского метро», — написал он.

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Собянин отметил, что пассажиры смогут почтить память павших воинов на станциях «Курская» и «Маяковская», где установили «Стены памяти» с именами погибших на Великой Отечественной войне работников транспорта.

Кроме того, участники проекта «Музыка в метро» специально к 9 мая подготовили песни военных лет: «Темная ночь», «Катюша», «Смуглянка» и другие композиции.

Ранее стало известно, что парад Победы на Красной площади в Москве посетят четыре иностранных лидера: глава Киргизии Садыр Жапаров, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и лидер Таджикистана Эмомали Рахмон, сообщал RT.