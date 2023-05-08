Общество 08 мая 2023, 18:45 Кремль заявил о принятии всех мер безопасности на параде Победы Песков: для обеспечения безопасности на параде Победы принимаются все необходимые меры РИА «Новости»

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Российские власти примут на параде Победы в Москве все необходимые для обеспечения безопасности меры. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в эфире Первого канала.

«Принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности, тем более когда речь идет о присутствии иностранных гостей, о присутствии нашего главы государства», — отметил он.

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По словам Пескова, характер деятельности киевского режима требует быть настороже, а также подтвердил правильность решения президента России Владимира Путина о начале спецоперации.

В предстоящем параде Победы в Москве примут участие премьер-министр Армении Никол Пашинян, президенты Казахстана и Таджикистана Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон. В Россию уже прибыл глава Киргизии Садыр Жапаров.

Казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев посетит Россию с рабочим визитом 8–9 мая, сообщал RT. В планах Токаева — побывать в Тверской области, на Ржевском мемориале. Также он приедет на братскую могилу в деревне Трубино, где похоронили его дядю Касыма Болтаева.