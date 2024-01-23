Общество 23 января 2024, 10:24 Владельцем основного юрлица «Яндекса» в РФ стала калининградская структура Владельцем главного юрлица «Яндекса» в России стало МКАО Sergey Smirnov/Global Look Press

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Владельцем главного юрлица «Яндекса» в России стало калининградское МКАО вместо нидерландской Yandex N.V. Данные об этом появились в ЕГРЮЛ.

Учредителем МКАО является материнская компания «Яндекса» Yandex N.V. По данным ЕГРЮЛ, российское МКАО «Яндекс» стало владельцем 99,999% ООО «Яндекс», а также 100% ООО «Технояк» и 49% ООО «Яндекс ДЦ».

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Компания прошла регистрацию юрлица в специальном административном районе на острове Октябрьский Калининградской области. «Яндекс» сменил место регистрации, чтобы в дальнейшем оптимизировать структуру юридических лиц группы компаний.

Ранее сменить место регистрации решил Тинькофф Банк. Акционеры TCS Group утвердили смену юрисдикции с Кипра и начало регистрации в качестве компании в России. По информации РБК, структура организации не изменится, нововведения не коснутся активов и обязательств компании. Регистрация на территории России также откроет для TCS Group возможность безбарьерной выплаты дивидендов.