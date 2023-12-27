Общество 27 декабря 2023, 17:40 «Яндекс» зарегистрировался в САР Калининградской области «Яндекс» прошел регистрацию в САР острова Октябрьский в Калининградской области Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

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Компания «Яндекс» завершила регистрацию юридического лица в специальном административном районе на острове Октябрьский Калининградской области. Сообщение об этом появилось в реестре САР.

«Яндекс» включили в список участников 26 декабря. По информации РИА «Новости», компания решила сменить место регистрации, чтобы подготовиться к дальнейшей реструктуризации.

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«Регистрация нового юридического лица — необходимая процедура для будущей оптимизации структуры юридических лиц группы компаний», — указали в пресс-службе.

Ранее в России официально перестал работать музыкальный сервис Spotify. Компания направила заявление о ликвидации юридического лица.

Стриминговый сервис работал в стране с 11 апреля 2022 года, но после «тщательного анализа текущей ситуации» руководство Spotify решило уйти из России. По мнению эксперта Николая Дуксина, зарубежная компания не смогла привлечь большую аудиторию среди россиян.