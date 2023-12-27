27 декабря 2023, 17:40
«Яндекс» зарегистрировался в САР Калининградской области
«Яндекс» прошел регистрацию в САР острова Октябрьский в Калининградской области
Компания «Яндекс» завершила регистрацию юридического лица в специальном административном районе на острове Октябрьский Калининградской области. Сообщение об этом появилось в реестре САР.
«Яндекс» включили в список участников 26 декабря. По информации РИА «Новости», компания решила сменить место регистрации, чтобы подготовиться к дальнейшей реструктуризации.
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«Регистрация нового юридического лица — необходимая процедура для будущей оптимизации структуры юридических лиц группы компаний», — указали в пресс-службе.
Ранее в России официально перестал работать музыкальный сервис Spotify. Компания направила заявление о ликвидации юридического лица.
Стриминговый сервис работал в стране с 11 апреля 2022 года, но после «тщательного анализа текущей ситуации» руководство Spotify решило уйти из России. По мнению эксперта Николая Дуксина, зарубежная компания не смогла привлечь большую аудиторию среди россиян.
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