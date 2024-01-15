Деньги 15 января 2024, 21:18 Тинькофф Банк сменит место регистрации с Кипра на Россию Акционеры TCS Group утвердили смену юрисдикции с Кипра на Россию РИА «Новости»

Читать 360tv в

Акционеры TCS Group, являющейся головной структурой Тинькофф Банка, одобрили редомициляцию группы компаний с Кипра в российский специальный административный район. Об этом сообщил РБК.

«Утвердить, что компания приступает к отмене регистрации в Республике Кипр и начинает регистрацию в качестве компании в Российской Федерации», — отметили в заявлении.

Реклама

Для осуществления редомициляции в устав внесут утвержденные изменения. Редомициляция представляет собой перенос или регистрацию компании в другой юрисдикции. При этом ее структура не изменится, а также не затронет активы и обязательства компании.

Ранее сотрудникам Тинькофф Банка запретили работать удаленно из всех стран мира, кроме России, Казахстана, Белоруссии и Армении.Нововведение объяснили тем, что такая локализация нужна для обеспечения кибербезопасности.