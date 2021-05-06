Владельцам смартфонов рассказали о ворующих трафик приложениях

Некоторые мобильные приложения в фоновом режиме воруют трафик. Они получают обновления, синхронизируют данные и направляют телеметрии, так как данные пользователей приносят доход при монетизации мобильных приложений.

Чаще этим злоупотребляют владельцы мобильных игр и приложений для фитнеса. С помощью них разработчики получают намного больше информации, чем пользователь готов предоставить, сообщил агентству «Прайм» заместитель технического директора по развитию бизнеса группы ИБ-компаний Angara Руслан Косарим.

«Есть два типа мобильных приложений: одни действуют в легитимном поле, другие являются вредоносными и воруют данные и трафик. Первый тип можно распознать, читая политику конфиденциальности, которую приложения предоставляют, а затем просят согласовать на старте использования программы», — отметил эксперт.

Со вторым типом намного сложнее. Вредоносные приложения могут появиться на устройстве после посещения запрещенного web-ресурса или установки из непроверенных источников.

Эксперт посоветовал установить на смартфон антивирус, а также в настройках запретить использовать трафик приложениям, которые не должны по своей специфике использовать его.