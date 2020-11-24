Россиянам объяснили, что нужно удалять со смартфона каждый месяц

Ежемесячно со смартфона необходимо удалять неиспользуемые приложения, засоряющие память устройства. Кроме того, стоит проверять и сохраняющуюся информации в облаке, рассказал директор информационно-аналитического агентства Telecom daily Денис Кусков.

По словам эксперта, часто люди устанавливают на свои смартфоны 100 или даже большее количество программ. При этом постоянно используются только порядка 10 приложений.

«Обязательно делайте аудит своих приложений, и если вы видите, что какие-то из приложений вам не понадобятся, лучше их удалить по той причине, что они занимают место и постоянно обновляются — а это увеличивает интернет-трафик», — привело слова Кускова агентство «Прайм».

Чтобы гаджет работал быстрее, специалист советует отключать push-уведомления у неиспользуемых приложений. Еще стоит помнить о программах, работающих в фоновом режиме. Кусков отметил, что регулярно нужно проверять и удалять информацию в облаке. Хранение сверх минимального объема стоит денег, которые можно не платить, если на смартфоне почистить память. Также эксперт порекомендовал не дублировать данные в память устройства, приходящие через мессенджеры.