Перечислены 5 приложений, которые вредят смартфонам

Многие владельцы смартфонов устанавливают на свои гаджеты приложения, которые, по их мнению, улучшат или ускорят работу устройства. На самом деле они действуют с точность до наоборот или даже могут навредить владельцам телефонов.

Эксперты «Российской газеты» утверждают, что приложения-определители могут помочь только в том случае, если звонит абонент с неизвестного номера. Но они будут выдавать и ваш номер. Они также требуют доступ к контактам и копируют их, создавая собственную базу.

Лучше не устанавливать сторонние программы, которые обещают повысить экономию заряда батареи. Как правило, на смартфонах есть предустановленные приложения, которые справляются с поставленной задачей гораздо лучше. Они также показывают много рекламы, которая увеличивает трафик.

Широко распространенные программы-клинеры могут выгрузить из памяти запущенные приложения. Действуют они агрессивно, а эффект дают недолгий.

Фонарик, как правило, имеется во всех современных смартфонах, поэтому в этом приложении попросту нет смысла. Некоторые, кстати, зачем-то требуют доступа к личным данным и контактам.

Сканеры QR-кодов также уже встроены в приложение камеры и Google Диск. Кроме того, в декабре 2020 года после выпуска нового обновления выяснилось, что популярное приложение Barcode Scanner было заражено и показывало навязчивую рекламу. Пострадали более десяти миллионов смартфонов.

Менеджер проектов Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Бодров ранее предупреждал, что самые безобидные на первый взгляд приложения могут стать источником распространения вредоносов.