15 ноября 2022, 12:26
Владелец здания сгоревшего кафе «Полигон» обжаловал решение суда об аресте
Владелец костромского кафе «Полигон» депутат Мирзоев подал жалобу на решение об аресте
Депутат Костромской областной думы Ихтияр Мирзоев, являющийся владельцем здания сгоревшего кафе «Полигон» в Костроме, обжаловал решение о своем аресте. На сайте Басманного районного суда Москвы появилась информация о зарегистрированной апелляционной жалобе парламентария.
Жалобу в суде зарегистрировали 14 ноября. Мирзоева обвиняют в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем гибель людей.
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В четверг, 10 ноября Басманный районный суд Москвы арестовал владельца здания кафе «Полигон» до 5 января 2023 года. Следственный комитет возбудил против него уголовное дело по статье о нарушении правил пожарной безопасности.
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В результате пожара в кафе, который случился в ночь с 4 на 5 ноября, погибли 13 человек. Еще шестеро получили серьезные травмы. По предварительной версии, все случилось из-за ссоры двух посетителей — один из них выстрелил из пиротехники. В помещении тут же загорелся потолок, после чего пламя перекинулось на все остальное. Позже правоохранители задержали подозреваемого в поджоге заведения.
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Пожар в кафе «Полигон» в Костроме
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