Общество 15 ноября 2022, 12:26 Владелец здания сгоревшего кафе «Полигон» обжаловал решение суда об аресте Владелец костромского кафе «Полигон» депутат Мирзоев подал жалобу на решение об аресте Телеканал "360"

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Депутат Костромской областной думы Ихтияр Мирзоев, являющийся владельцем здания сгоревшего кафе «Полигон» в Костроме, обжаловал решение о своем аресте. На сайте Басманного районного суда Москвы появилась информация о зарегистрированной апелляционной жалобе парламентария.

Жалобу в суде зарегистрировали 14 ноября. Мирзоева обвиняют в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем гибель людей.

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В четверг, 10 ноября Басманный районный суд Москвы арестовал владельца здания кафе «Полигон» до 5 января 2023 года. Следственный комитет возбудил против него уголовное дело по статье о нарушении правил пожарной безопасности.

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В результате пожара в кафе, который случился в ночь с 4 на 5 ноября, погибли 13 человек. Еще шестеро получили серьезные травмы. По предварительной версии, все случилось из-за ссоры двух посетителей — один из них выстрелил из пиротехники. В помещении тут же загорелся потолок, после чего пламя перекинулось на все остальное. Позже правоохранители задержали подозреваемого в поджоге заведения.