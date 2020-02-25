Влада Бахова посмертно обвинили в избиении подростка в Смоленске. Мать уверена, что это не он

В соцсетях приписали пропавшему год назад Владиславу Бахову нападение на другого подростка в Смоленске в сентябре 2018 года. Тогда драку снимали на камеру. Мать избитого мальчика уверена, что Бахов не причастен.

«Сообщаю вам, что Влад Бахов не причастен к избиению моего сына. Съемку избиения снимал парень по имени Влад. Но фамилия его Коновалов, а не Бахов. Прошу вас оставить семью Баховых в покое. Прекратите, пожалуйста», — цитирует ИА «О чем говорит Смоленск» Екатерину Фетисову, мать пострадавшего мальчика.

Осенью 2018 года в социальных сетях появилось видео, на котором запечатлено, как трое подростков избили школьника. По словам Фетисовой, ее сыну несколько лет назад удалили часть почки в онкологическом центре.

16-летний Влад Бахов пропал в апреле 2019 года около города Демидова Смоленской области, когда он уехал с компанией на пикник. 29 января уже этого года в лесу нашли останки молодого человека. По словам матери Бахова, ДНК-тест показал, что они принадлежат ее сыну.

Тело подростка нашли только после того, как родители Бахова рассказали о происшествии главе СК Александру Бастрыкину. Он направил в Смоленскую область столичных следователей.