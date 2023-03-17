Мир 17 марта 2023, 01:02 США назвали российские ограничения над Черным морем незаконными Кирби: ограничения России над Черным морем незаконны РИА «Новости»

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США не будут придерживаться ограничений, которые Россия ввела в воздушном пространстве в регионе Черного моря в связи со спецоперацией. Кординатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби назвал их незаконными. Его слова привело РИА «Новости».

«Они могут объявлять все, что хотят, они могут говорить все, что хотят. Мы их не соблюдаем. Они незаконны. Мы собираемся продолжать летать», — сказал он.

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Кирби отметил, что в Вашингтоне авиационные ограничения назвали незаконными, поэтому США продолжат совершать полеты над этой территорией. По его словам, американская авиация летает «в международном пространстве на законных основаниях».

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Беспилотник упал в районе Черного моря 14 марта. Согласно первоначальному заявлению европейского командования Вооруженных сил США, российский истребитель Су-27 при перехвате задел крылом винт MQ-9, после чего дрон рухнул в международные воды Черного моря. В Минобороны РФ опровергли эту информацию, отметив, что самолет не вступал в контакт с американским беспилотником.