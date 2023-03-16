Мир 16 марта 2023, 09:03 Посол рассказал о последствиях намеренной атаки на российский самолет Посол Антонов: атака на самолет РФ в нейтральном пространстве станет объявлением войны РИА «Новости»

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Умышленная атака западными странами российских самолетов в нейтральном воздушном пространстве станет прямым объявлением войны ядерной державе. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов, его слова привел ТАСС.

Таким образом дипломат прокомментировал заявление сенатора Линдси Грэма, призвавшего сбивать российские самолеты в нейтральном международном пространстве в случае их сближения с военной техникой США.

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«Это будет не просто преступление согласно нормам международного права, но и прямое объявление войны самой крупной ядерной державе. Конфликт между Россией и США будет сильно отличаться от того, что сейчас происходит на Украине. Ответьте, сенатор, вы готовы подвергнуть мир риску ядерной войны?» — сказал Антонов.

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Дипломат заявил, что спрашивать нужно с американских политиков, подталкивающих мир к ядерному конфликту.

«Россия не хочет этого, поэтому поддерживает диалог по линии Министерства обороны, чтобы избежать подобных коллизий. Нам хочется, чтобы такой же настрой к отношениям с Россией был у американских политиков», — добавил посол.

Ранее военный эксперт Виктор Литовкин заявил «360», что мир стоит на пороге третьей мировой войны.