Визовые центры Франции снова заработали в России

По данным оператора центров компании VFS Global, визовые центры Франции теперь работают в нескольких регионах страны. В Москве подать документы можно уже с 6 июля с понедельника по пятницу с 9:00 до 14:00.

Центры принимают россиян и в Казани, Екатеринбурге и Краснодаре каждый понедельник с 09:00 до 14:00. Один раз в две недели будут открыты двери визовых центров в Иркутске, Самаре, Калининграде, Хабаровске, Нижнем Новгороде, Красноярске, Новосибирске, Омске, Саратове, Уфе, Владивостоке и Перми.

Однако из-за пандемии россияне не могут летать в страны, которые пока не открыли границы. Среди них, в том числе находятся государства Евросоюза. Ранее Хорватия разрешила въезд для россиян, которые уже имеют визу. В летний период многие жители страны решили не отказывать себе в отдыхе на популярных курортах Турции. Россияне начали летать в отпуск через Белоруссию.