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    20 июля 2020, 03:59

    Россияне начали ездить в Турцию через Белоруссию

    Кирилл Фролов

    Ожидание возобновления перелетов в Турцию подстегнуло интерес российских туристов к этой стране. А открытие границы с Белоруссией позволило самым нетерпеливым путешествовать на курорт через Минск, сообщил «Коммерсант».
    Россияне начали ездить в Турцию через Белоруссию

    По данным Aviasales, за первую половину июля число поисковых запросов на билеты из Минска в Турцию выросло в 2,5 раза по сравнению с тем же периодом годом ранее. В OnlineTur направление стало лидером по числу поисковых запросов (42%), до этого посетители искали в основном туры по России, доля которых теперь сократилась вдвое. По оценке Level.Travel, после не подтвердившихся новостей о возобновлении авиасообщения число поисковых запросов по Турции выросло в шесть раз.

    В туроператоре «Дельфин» заявили, что продажи организованных туров по России уже снизились в компании на 10%.

    В OnlineTur отметили, что некоторые россияне нелегально ездят через Белоруссию на турецкие курорты, а также на пляжи Албании и Египта. Для отправляющихся через Минск действуют даже отдельные автобусные маршруты

    Услугу оказывают белорусские турагентства. При этом большинству путешественников такая схема кажется слишком дорогой и сложной.