Россияне начали ездить в Турцию через Белоруссию

По данным Aviasales, за первую половину июля число поисковых запросов на билеты из Минска в Турцию выросло в 2,5 раза по сравнению с тем же периодом годом ранее. В OnlineTur направление стало лидером по числу поисковых запросов (42%), до этого посетители искали в основном туры по России, доля которых теперь сократилась вдвое. По оценке Level.Travel, после не подтвердившихся новостей о возобновлении авиасообщения число поисковых запросов по Турции выросло в шесть раз.

В туроператоре «Дельфин» заявили, что продажи организованных туров по России уже снизились в компании на 10%.

В OnlineTur отметили, что некоторые россияне нелегально ездят через Белоруссию на турецкие курорты, а также на пляжи Албании и Египта. Для отправляющихся через Минск действуют даже отдельные автобусные маршруты

Услугу оказывают белорусские турагентства. При этом большинству путешественников такая схема кажется слишком дорогой и сложной.