Вице-премьер Абрамченко поручила использовать лучшие технологии для борьбы с загрязнениями в Иркутской области

Специалисты займутся ликвидацией накопленного вреда окружающей среде от «Байкальского целлюлозно-бумажного комбината». Вице-премьер России Виктория Абрамченко поручила использовать для работ лучшие мировые технологические решения.

«Будем тщательно следить за технологиями, которые выбираются для ликвидации вреда от деятельности предприятий в Иркутской области, и здесь мы должны учесть лучшие мировые решения по рекультивации производств», — сообщила Абрамченко.

Работы по очистке территорий должны организовать Минприроды, региональное правительство и подрядчики. Комбинат успел накопить 6,2 миллиона тонн черного щелока и шлам-лигнина. По словам вице-премьера, власти уже потеряли несколько лет работы по ликвидации отходов.

«Сегодня мы должны создать принципы „бережной утилизации“ с учетом особенностей Прибайкальской территории», — отметила она.

Абрамченко поручила обобщить предложения по рекультивации главных загрязнителей, накопленных на территории комбината. Сами работы должны пройти по короткому и взвешенному алгоритму, построенному на мнении экспертов. Все этапы рекультивации будут проходить при участии Росприроднадзора и специалистов Российской академии наук.

Инфраструктуру комбината внесут в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде (ГРОНВОС). Работы по ликвидации планируют завершить до 31 января 2024 года. Они будут проводиться в рамках федерального проекта «Сохранение озера Байкал» нацпроекта «Экология».