Лес может стать новой нефтью для России. Осталось только навести порядок в отрасли

Доходы от леса пока что очень скромные, но, если привести отрасль в порядок, наладить комплексную работу, то он станет новой нефтью для России. Об этом заявила вице-премьер Виктория Абрамченко.

Вице-премьер отметила, что 67% территории России заняты лесом, но доходы от него очень скромные. Об этом Абрамченко сказала в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым».

«Я поручила коллегам по-другому посмотреть на лесной комплекс. Не должен он состоять из разных, разрозненных элементов. Отдельно лесовосстановление, отдельно — учет лесов, отдельно — переработка того, что заготовили из российского леса, и отдельно — экспортная составляющая. Вот сейчас это нужно сшить все в единый комплекс для того, чтобы посмотреть на лесной комплекс как на отрасль», — сказала Абрамченко и добавила, что такую стратегию она намерена защищать через месяц в правительстве.

Она привела пример, что лесной комплекс дает меньше 35 миллиардов рублей в федеральный бюджет. При этом, по информации Генпрокуратуры, только в одной Иркутской области в результате незаконных действий лесному комплексу был нанесен ущерб в размере 44 миллиардов рублей. А это то, что должно было прийти в бюджет.